Il Liverpool cambia casa, il ricordo di Leiva: "Dieci anni bellissimi a Melwood" - FOTO

Il Liverpool cambia casa. Dopo più di cinquant'anni i Reds avranno una nuovo centro di allenamento a Kirkby al posto del Melwood Training Ground. Quanti campioni si sono allenati in tutti questi anni sul quel prato che presto sarà solo un lontano ricordo. Anche due biancocelesti hanno avuto la fortuna di essere protagonisti: Lucas Leiva e Pepe Reina, proprio il brasiliano ha voluto ricordare il centro sportivo e le persone che per tutti gli anni ci hanno lavorato: "Ho passato dieci anni a Melwood! Le persone lì erano incredibili, dalle guardie di sicurezza a Carol e Caroline della cucina, l'ufficio stampa, i giocatori e i miei compagni di squadra. Sono sicuro che il nuovo campo di allenamento sarà casa proprio come lo è stata Melwood per me. Buona fortuna LFC!!".

