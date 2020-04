Il prof. Zeppilli: "Il protocollo Figc una proposta di coraggio. Dobbiamo ripartire!"

Alla Domenica Sportiva ha parlato il prof. Paolo Zeppilli, responsabile della commissione che ha stilato il protocollo Figc per la ripartenza dei campionati: "La linea guida principale è quella di avere un gruppo più possibile negativo, già di partenza per il periodo di convivenza. Faremo tamponi ripetuti e test sierologici a tutela della salvaguardia. Abbiamo deciso, nel caso ci fossero, di isolare eventuali casi sospetti e ripetere quindi tutte le operazioni con il gruppo. Il protocollo è una proposta di coraggio, poi ci diranno se è giusta o meno: sappiamo che la Serie A potrebbe adeguarsi al protocollo, la Serie B dovrebbe adeguarsi di più, per quanto riguarda la C aspettiamo l'evoluzione della situazione".

SUI MORTI DA COVID-19 - "Mi hanno lasciato anche degli amici, sono in contatto con l'unità Covid del policlinico Gemelli e mi fa un brutto effetto. Non è stata una banale influenza, bensì una pandemia. Dobbiamo renderci conto che è difficile da combattere, speriamo che gli scienziati ci diano le armi per farlo perché dobbiamo ripartire".