Immobile Academy, campi di ultima generazione e non solo: ecco come sarà

Nella giornata di ieri 20 marzo, Ciro Immobile ha inaugurato di fronte alle telecamere l'Immobile Academy, un centro estremamente all'avanguardia per la crescita dei giovani attraverso lo sport. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta nel dettaglio le particolari caratteristiche del centro sportivo: il manto erboso è stato realizzato in erba artificiale di ultima generazione, realizzato con intaso prestazionale in materiale organico di origine vegetale. Massiccio anche lo spazio solare termico, con pannelli fotovoltaici e illuminazione a led.

Niente barriere architettoniche: il centro sarà infatti facilmente accessibile anche a persone con disabilità. Da settembre sarà disponibile anche un'aula per attività doposcuola con un corso di inglese per i bambini, i quali potranno anche svolgere i compiti. L'Academy sarà accessibile a tutti: sono stati infatti studiati dei piani per far sì che anche le famiglie meno abbienti possano far giocare i figli a calcio.