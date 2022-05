Immobile, la maglia per il quarto figlio in arrivo

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Quarto figlio in arrivo per Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste ha postato sulle sue storie Instagram una foto con la moglie Jessica, sul prato dello stadio Olimpico. I due tengono in mano scarpine e maglia della Lazio, con impresso il numero 17 e la scritta "Immobile Junior". I due sposati dal 2014 hanno già due bimbe e un maschietto e sono ora in attesa del quarto, di cui non hanno ancora rivelato il sesso. Che stiano pensando anche loro di fare un gender reveal party stile Zaccagni-Nasti?