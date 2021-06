Immobile prende il posto di Mourinho sulla Vespa. E la Lazio risponde... - FOTO

ITALIA, IMMOBILE - Ha la tuta ed è sulla Vespa, no non è Sarri che ha tolto il posto a Mourinho, ma Immobile. La pagina Instagram "433", al momento del raddoppio dell'Italia contro la Turchia firmato dall'attaccante della Lazio, ha pubblicato un post per Ciro in sella allo scooter con la divisa della Nazionale. "La crociera italiana si porta avanti 2-0", questa la didascalia a cui ha risposto anche la Lazio commentando con le corone, l'emoji di King Immobile.

