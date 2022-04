Immobile, Zenga: "Alla Lazio fa gol, ma ha tante occasioni. Con l'Italia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

Torna alla vittoria la Lazio nella delicata sfida contro il Sassuolo. Tante le occasioni per i biancocelesti, alcune sui piedi di Ciro Immobile, poco preciso sottoporta quest'oggi rispetto al solito. Scorie in ottica Nazionale o meno, sul tema è intervenuto Walter Zenga, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso il suo punto di vista da ex calciatore azzurro: "Non è solo la prestazione negativa a condizionarti, ma tutto ciò che ne consegue (la mancata qualificazione, ndr). Mi domando perché con la Lazio, al di là dei gol che fa, ha tante occasioni e in Nazionale no. Bisognerebbe chiederlo a lui, ma immagino sia stanco di rispondere sempre alla stessa domanda".