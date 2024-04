Impallomeni: "L'attacco era la forza della squadra ma ora la Lazio non crea più"

TUTTOmercatoWEB.com

Servirà ancora una volta rialzare la testa. La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Stadium per mano della Juventus ma non c'è spazio per pensare al ko con il derby di Roma alle porte.

Sul momento delle squadra di Tudor si è quindi espresso Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Non so se ha preso coscienza di una realtà che pensava fosse diversa. Questa squadra non ha più ragione di esistere nella sua forza, ossia l'attacco. La Lazio non crea più. Anche quando ha battuto la Juve, ha avuto un paio di tiri ma è stata poca cosa. Ti serve la creatività, lo strappo. La Lazio è quella. Bene il primo tempo, ma contro una squadra fischiata devi approfittarne e fare qualcosa in più. Poi volevano fare qualcosa di più ma dopo l'errore e il gol sono crollati. 77 gol al primo anno di Sarri, 60 lo scorso anno, oggi siamo a 37. Si è visto qualcosa di diverso, ma non sviluppa più la fase offensiva che era la forza della squadra. Se gioca il derby sul piano dell'aggressione patirà terribilmente, se avrà una tattica utilitaristica allora può immaginare di farla franca".