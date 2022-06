Indice di liquidità, la FIGC non si arrende: pronto il ricorso al Tar

Ieri il Collegio di Garanziaha accettato il ricorso della Serie A sull'indice di liquidità, ma la FIGC non vuole arrendersi e farà ricorso al TAR...

Nella serata di ieri il Collegio di Garanzia del CONI ha accettato il ricorso della Lega di Serie A, inerente all'indice di liquidità. I club non sono, infatti, favorevoli al fatto che questo venga confermato come un parametro necessario per l'iscrizione al campionato. I presidenti, in particolar modo, contestano la decisione di fissare la scadenza prima del 30 Giugno (chiusura esercizio annuale della maggior parte delle squadre, ndp). Tra i presidenti in prima linea in questa battaglia c'è anche Claudio Lotito che, grazie alla sentenza di ieri, può festeggiare il primo passo di una strada ancora lunga da percorrere. La FIGC, infatti, non sembrerebbe volersi arrendere e, secondo quanto riporta Il Corriere Della Sera, sarebbe pronta a fare la sua prossima mossa. L'idea di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è quella di appellarsi, tramite un ricorso, al TAR per ribaltare la sentenza emessa ieri, portando l'argomento al di fuori della giustizia amministrativa.