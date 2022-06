Inghilterra-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria di Cesena ai danni dell'Ungheria, la Nazionale torna in campo per la terza giornata della fase a gironi di Nations League. L'Italia capolista affronta un'altra big del calcio mondiale come l'Inghilterra in un match che porta subito alla memoria di quella magica notte dell'11 luglio di un anno fa. Stavolta però la cornice non sarà Wembley e in palio non ci sarà il titolo di campione d'Europa. La sfida è in programma sabato 11 giugno ore 20:45 sotto i riflettori del Molineux Stadium di Wolverhampton. Inghilterra-Italia sarà visibile in diretta tv gratis e in esclusiva su Rai 1 che, come di consueto, detiene i diritti delle partite della Nazionale. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming su Rai Play tramite pc, smartphone o tablet.