Inghilterra - Italia, le probabili formazioni: Raspadori in panchina, in attacco...

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria contro Malta ha lanciato l'Italia al secondo posto nel girone, seppur a pari punti con l'Ucraina. In questo modo la nazionale di Spalletti sarebbe qualificata per Euro2024, ma prima di cantar vittoria dovrà affrontare non poche insidie. La prima è rappresentata dalla partita contro l'Inghilterra, in programma il 17 ottobre alle ore 20.45 a Wembley. Gli Azzurri sono chiamati a vincere per rilanciarsi anche in ottica primo posto, ma soprattutto per tutelarsi dalle insidie sottostanti. In queste ultime ore Spalletti delineerà la formazione da mandare in campo dal 1'. Una scelta ardua e che si potrebbe rivelare decisiva. L'ultima prestazione contro Malta, in questo senso, potrebbe rivelarsi indicativa, motivo per cui il commissario tecnico sembrerebbe intenzionato a cambiare solo due elementi su undici: rinunciando a Raspadori e Bonaventura, per rilanciare Scamacca e Frattesi. Di seguito le probabili formazioni.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Kean.