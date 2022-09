Inghilterra, Southgate: “Sappiamo cosa significa giocare contro l’Italia”

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida con l’Italia, valida per la Nations League, è intervenuto in conferenza stampa Gareth Southgate. Queste le parole del ct dell’Inghilterra: “Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore”

SQUADRA - “Non parlerei tanto di forma, non è questo a preoccuparmi. Ma con la Nazionale bisogna sempre partire da zero, i tornei delle nazionali si disputano sempre dopo i campionati... e anche altri mister hanno i miei stessi dubbi. C'è bisogno di ragionare, di riflettere, bisogna fare chiarezza per attraversare questi momenti negativi: solo così si può dare una spiegazione ai motivi delle gare negative di giugno. Sappiamo che il nostro rendimento in campo deve migliorare"

ITALIA - “Abbiamo già giocato contro l'Italia, sappiamo quanto formidabili sono i giocatori che ci sono nella Nazionale italiana. Sta a noi rispondere ai risultati arrivati negli ultimi due confronti e migliorarci. Se l’Italia è più debole? No, di questo proprio non sono sicuro. Noi seguiamo la Serie A molto da vicino, sono stato in Italia due settimane fa e ho visto il derby e poi l'Udinese... Conosciamo bene i giocatori della Serie A e in estate seguiamo i giocatori delle altre nazionali”

