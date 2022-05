Inno della Roma in una scuola elementare. La maestra si difende: "Solo goliardia, chiedo scusa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un video che in poche ore sta facendo il giro del web. Dopo la vittoria della Conference League da parte della Roma, in una scuola della Capitale è stato fatto cantare l'inno della squadra giallorossa a una classe di terza elementare. Un episodio spiacevole, soprattutto per i bambini della Lazio che non hanno reagito affatto bene a questa imposizione. Per cercare di smorzare quanto accaduto, la maestra in questione ha spiegato le proprie ragioni ai microfoni di Radiosei: "Quel giorno sono entrati nella nostra classe dei ragazzi della quinta, vestiti con la maglia della Roma, e allora per stemperare la situazione abbiamo deciso di mettere l'inno. È stata una goliardata, chiedo scusa a chi si è offeso. Per par condicio metteremo anche quello della Lazio".