'Insieme per la pace', Castiello: "In campo per aiutare i bambini che soffrono"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel corso dell'evento "Insieme per la Pace", il capitano della Lazio Women Antonietta Castiello è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky: “È sempre un’emozione giocare qui. Queste sera scendiamo in campo per aiutare chi non sta attraversando un bel momento. Ci auguriamo che questo finisca anche perché molti bambini soffrono”.