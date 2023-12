Inter, Acerbi è innamorato perso: "Questa maglia è unica! Nella mia carriera..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera andrà in scena Inter - Real Sociedad, sfida fondamentale per le sorti del girone dei nerazzurri. Nel Matchday Programm della partita, il difensore Francesco Acerbi, ex Lazio, ha parlato in vista del match di San Siro. Queste le sue parole, al miele, per la squadra di Milano: "L’Inter è passione, unicità, è qualcosa che ti rende orgoglioso: indossare questa maglia ti spinge a dare sempre qualcosa in più in campo. Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me. Nella mia carriera il concetto di squadra è sempre stato importante, significa avere dei compagni con i quali lottare per raggiungere obiettivi comuni: si può vincere o perdere ma è fondamentale aiutarsi l’uno con l’altro e in questo gruppo è così".