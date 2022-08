Inter, Akanji si complica: Acerbi guadagna posizioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Inzaghi aspetta l'ultimo colpo dal mercato estivo per completare la rosa. L'Inter è alla ricerca di un centrale difensivo come sostituto di Ranocchia, che ha firmato per il Monza, per chiudere il pacchetto difensivo già composto da De Vrij, Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio e all'occorrenza Dimarco. Dopo i 20 milioni ricevuti dal Sassuolo per Pinamonti, arrivano anche i 15 +5 dal Chelsea per Casadei. L'attivo di mercato sale a 35 milioni, che potranno diventare 40. Il traguardo di 60 milioni è sempre più vicino, ma non ancora raggiunto. Per questa ragione, l'Inter non investirà questi soldi sul mercato. Si complica, dunque, sempre di più la pista Akanji con il Borussia Dortmund che pretende una cessione a titolo definitivo. Il club nerazzurro può operare solo a costo zero, quindi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proposto anche Tanganga, ma il Tottenham pretende l'obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta Francesco Acerbi, fuori dal progetto tecnico della Lazio e valida idea last-minute. Anche in questo caso, però, solo con la formula del prestito.