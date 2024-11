Inter, Arnautovic come Correa: a fine stagione sarà addio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

"I tifosi che mugugnano contro di me? I veri tifosi all'Inter mi vogliono bene, io da quando ero andato via seguivo la squadra. Dico sempre di non aver vinto il Triplete, però sono orgoglioso di quel momento". Marko Arnautovic nel corso dell'ultima sessione di mercato sembrava destinato a salutare, ma il valore a bilancio (più di 5 milioni) e un ingaggio da quasi 3 milioni lo hanno praticamente bloccato all'Inter. Quasi da sopportato, come Joaquin Correa, più che come una possibile opzione per l'attacco. Oltre gli spazi ridotti, anche il rigore sbagliato a Berna contro gli Young Boys ha pesato nel suo cammino nerazzurro.

"Non ho potuto spiegare quella situazione, per me era un disastro perché ho sbagliato. Certo che volevo segnare l'1-0: non giochi tanto, poi il mister ti dà l'opportunità e tu vuoi fare bene... Sono stati 2-3 giorni difficili per me, poi ho avuto un'infezione e non vedevo nulla dall'occhio sinistro, era grave. Ora sono tornato, sto bene e spero di giocare ora all'Inter: farò tutto il possibile per aiutare la squadra e per andare avanti".

Il problema è che Arnautovic ha di fatto bloccato altre possibili acquisizioni nel reparto offensivo. Il suo contratto scadrà a giugno del 2025 e non verrà rinnovato, così come quello di Correa. Forse con un anno di ritardo.