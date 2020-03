Inter, Candreva: "Scudetto? Ingiusto parlarne, prima sconfiggiamo il virus"

Non parla di calcio e di scudetto, Antonio Candreva. Preoccupato per l'emergenza coronavirus che non gli sta permettendo di abbracciare suo padre, malato da un anno. Il "dolore più grande" per l'ex Lazio, oggi tra le fila dell'Inter. Che tornerà più forte di prima - dice -, ma ora ci sono altre priorità: "Parlare ora di scudetto non mi sembra giusto: in questo momento il vero scudetto, per tutti, sarebbe vincere contro questo virus", sono le sue parole riportate da Radiosei.

