Inter, Conte: "Ai giocatori spiego come fare sesso"

Conte non è mai banale nelle sue dichiarazioni. In un'intervista rilasciata a 'L'Equipe', l'allenatore dell'Inter ha confermato di essere estremamente attento ai suoi giocatori, spesso cercando di regolare anche la loro vita privata. Questo il suo consiglio per quello che concerne la sfera sessuale: "In periodo di competizione il rapporto non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner. Preferibilmente con le proprie mogli, così non sei costretto a fare una performance eccezionale".

