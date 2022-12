Inter, Correa e quei 30 milioni spesi: Inzaghi si aspetta un 2023 da protagonista

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lavoro a parte per Joaquin Correa che si allena singolarmente per recuperare dalla tendinite al ginocchio che lo ha costretto a saltare il Mondiale con la sua Argentina, arrivata in finale con la Francia. Il Tucu non ha ancora ripreso a lavorare in gruppo. Vuole smaltire il suo problema al 100%. L'obiettivo è tornare prima possibile e trovare finalmente un po' di continuità di rendimento. Basta con le prestazioni altalenanti e i continui guai fisici. Se c'è una persona che crede in lui, quella è Simone Inzaghi. Come ricordato dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, il tecnico piacentino spinse molto per il suo acquisto e adesso si aspetta dal suo pupillo un 2023 da assoluto protagonista. L'investimento è stato importante: 30 milioni complessivi versati nelle casse della Lazio. Una spesa cospicua che sin qui non è stata ripagata sul campo. La pazienza non è infinita. I tifosi e l'ambiente nerazzurro vogliono delle risposte sul campo.