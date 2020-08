Inter, dal Portogallo: Conçeiçao possibile sostituto di Conte

Il calcio italiano potrebbe riaccogliere Sergio Conçeiçao ovviamente in veste di allenatore. Come riporta il quotidiano portoghese A Bola l’ex Lazio e Inter sarebbe uno dei papabili proprio per la panchina dei nerazzurri nel caso in cui Antonio Conte dovesse interrompere il suo rapporto con i meneghini. L’altro candidato sarebbe l’ex juventino Massimiliano Allegri.

