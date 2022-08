Inter, Di Canio: "Lukaku devastante contro lo Spezia, ma poi con le big..."

L'ex Lazio Paolo Di Canio non è convinto che Romelu Lukaku, tornato in estate all'Inter, possa fare la differenza contro le big, ecco perchè...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Nella prossima sfida di campionato la Lazio affronterà l'Inter dell'ex Simone Inzaghi, ma soprattutto di Romelu Lukaku, tornato in estate dopo una pessima annata al Chelsea. L'attaccante belga si è subito rimesso in mostra in Serie A realizzando un gol contro il Lecce e un assist contro lo Spezia, battuto per 3-0 nella scorsa giornata. Un rendimento importante ma che secondo Paolo Di Canio non è sufficiente per fare la differenza nei big match, decisivi per la vittoria dello Scudetto. L'ex attaccante della Lazio e oggi opinionista ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, il profilo di Lukaku:

"Lukaku è devastante in partite come contro lo Spezia, di questo ne sono fermamente convinto. Nelle partite di élite però 5 controlli di palla sbagliati come ha fatto lui ieri pesano tantissimo. Per questo lui manca in queste gare. Quasi tutti gli osservatori dopo due anni hanno rivisto le proprie opinioni. Sentivo che Lukaku era tra i 3-5 attaccanti più forti del mondo e rimanevo senza parole perché ora invece dicono che Lukaku qui fa la differenza. Ci siete arrivati”.