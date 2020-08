Inter e Roma, perché lo United ha dato il via libera a Sanchez e non a Smalling

Inter e Roma, Sanchez e Smalling, in mezzo lo United che ha gestito in modo nettamente diverso le situazioni. Il club neroazzurro infatti è riuscito in un gran colpo di mercato prendendo di fatto Sanchez a zero e con la risoluzione del contratto che lo avrebbe legato al club inglese fino al 2022. Con Smalling invece la Roma alla fine ha fatto un buco nell’acqua. Questo perché i rapporti tra i club sono molto diversi e soprattutto perché i Red Devils non hanno gradito il comportamento del club di Pallotta che che all’inizio aveva dato disponibilità a 3 milioni di prestito oneroso più 17 di riscatto obbligato mentre poi ha deciso di invertire la rotta forte della voglia del giocatore di rimanere nella Capitale.

