Inter, Inzaghi dovrà fare a meno di un titolare contro la Lazio

Domani riprenderà il campionato con la ventesima giornata ma alcune squadre saranno proiettate già alla prossima. A causa del Covid e dai conseguenti stop imposti dalle Asl alcune gare domani non verranno disputate e tra queste anche Bologna – Inter. I nerazzurri nella ventunesima giornata dovranno affrontare la Lazio e già sanno che non potranno contare sulla presenza di Hakan Çalhanoğlu. Il turco dovrà scontare una giornata di squalifica e dal momento che la gara di domani è stata sospesa, sconterà il turno proprio in coincidenza della sfida con Lazio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli

Lazio, un cambio nella lista Serie A: il sostituto di Escalante