Inter, Inzaghi incensa Baroni: "La Lazio ha un ottimo allenatore..."

Fresco di Scudetto e di rinnovo di contratto, Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la stagione 2024/25 dell’Inter. Tra le varie domande, l'ex allenatore della Lazio si è soffermato anche sui nuovi allenatori che più teme in Serie A: "Come ho detto prima, Conte e Fonseca sono due ottimi allenatori che stimo molto. Le due romane stanno lavorando bene, la Roma ha De Rossi e la Lazio un ottimo allenatore come Baroni, non sottovaluterei l'Atalanta che ha un'ottima guida come Gasperini e ha fatto benissimo negli ultimi anni".