Inter, Inzaghi: "La Lazio è stata la mia vita, sono diventato uomo"

Inzaghi a Dazn dopo Inter-Lazio: "Volevamo rientrare con una vittoria, non era semplice perché la Lazio ha qualità e sta bene sul campo, ma vedendo i numeri è una vittoria meritata. I gol con i difensori? Ho la fortuna di avere dei giocatori importanti, anche D’Ambrosio e Dimarco hanno segnato in quella posizione. Tutte le nostre antagoniste hanno vinto, non c’è tempo per fermarsi a pensare, bisogna solo vincere e noi l’abbiamo fatto. Oggi era un rientro contro la Lazio che aveva giocato tre giorni fa e poteva essere più in palla di noi, che non abbiamo giocato col Bologna. Il gruppo è sul pezzo, anche chi gioca meno, ne sono una dimostrazione le prestazioni di Vidal e Gagliardini. Pressione per lo scudetto? Il 20 di ottobre la sentivo di meno, ora siamo primi ed è normale averne di più. Dopo la sconfitta con la Lazio a Roma non c’era questa pressione, è normale perché eravamo quarti. Per me è uno stimolo per migliorarci ancora. L’esultanza finale? Per me giocare contro la Lazio sapete cosa rappresenta, è stata la mia vita la Lazio, mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare uomo. Non è una vittoria come le altre, ma la volevo con tutte le mie forze per quello che sto facendo all’Inter".

Simone Inzaghi ha parlato anche in conferenza stampa: "Non era semplice contro una squadra molto forte, ben messa in campo. Abbiamo fatto un'ottima gara, è stata una vittoria meritata e molto sofferta perché affrontavamo un'ottima squadra. Per vincere lo scudetto ci vorrà un'inter come nel girone d'andata, ma Milan, Napoli, Atalanta e Juventus non molleranno fino alla fine".