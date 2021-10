Inter, Inzaghi: "Senza Lautaro e Correa contro la Lazio? Mi preoccupo solo del Sassuolo ora"

Ultime fatiche di campionato per la Lazio che domenica scenderà in campo contro il Bologna nel match in programma alle 12:30 dopodiché il campionato si fermerà per lasciar posto alle Nazionali. Al ritorno i biancocelesti di Maurizio Sarri saranno attesi dalla difficile sfida contro l'Inter del grande ex Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri oggi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo e ha detto la sua anche in merito alla possibilità di giocare il match dell'Olimpico senza Lautaro Martinez e l'altro ex Correa entrambi impegnati con la nazionale Argentina: "Avremo delle problematiche, ma ci penseremo a tempo debito. Mi preoccupo del Sassuolo", queste le sue parole.

