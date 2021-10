Lega Serie A, programmata una nuova assemblea: diritti tv e format campionato tra i temi

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 7 ottobre una nuova riunione dei club, in presenza presso l'International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A a Lissone (MB). Sul tavolo, tra gli altri temi, la "analisi dei vantaggi/svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del Campionato di Serie A", l'offerta al mercato dei diritti tv per il pacchetto non esclusivo scouting, l'aggiornamento sui diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa, il piano industriale e l'approvazione del budget 2021/22. Inoltre, i club potrebbero anche discutere del tema Dazn, dopo le difficoltà nella trasmissione nelle scorse giornate di campionato.

