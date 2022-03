Inter, Inzaghi sorride: un titolatissimo torna negativo al Covid

Buonissime notizie per Simone Inzaghi che, in vista del ritorno in campo contro la Juventus, recupera Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che aveva saltato gli impegni in patria con la sua nazionale, torna a disposizione e ci sarà contro i bianconeri. Come riporta Sky Sport, il numero 10 dell'Inter è tornato ad allenarsi oggi ad Appiano Gentile, dove c'erano anche gli infortunati De Vrij e Brozovic: entrambi si allenano ancora a parte.