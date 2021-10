Inter, Inzaghi torna sulla gara con la Lazio: "L'errore è stato tenerli in partita"

L'Inter non ha molto tempo per analizzare gli errori commessi sabato sera contro la Lazio. Martedì sera torna la Champions League e i nerazzurri, fermi a un punto, affronteranno lo Sheriff Tiraspol. Nella sua conferenza stampa, Simone Inzaghi ha voluto però tornare su alcuni punti del match dell'Olimpico: "Le mie squadre creano e fanno tanti gol, in A siamo il miglior attacco, ma ne abbiamo subito qualcuno in più. Resta la partita persa a Roma che ci ha fatto arrabbiare molto, ho visto i ragazzi arrabbiatissimi perché sono dei vincenti. Domani dobbiamo finalmente fare gol perché non ci siamo ancora riusciti. Per 65' abbiamo fatto la miglior partita in trasferta, l'unico grande problema è non essere riusciti a non fare il secondo gol. La Lazio ha qualità e se la tieni in partita non va bene. C'è delusione e mi fa molto piacere che i ragazzi siano incazzati".

GRANDE RAMMARICO - A Sky Sport poi ha ribadito: "Per quanto accaduto sabato siamo tutti molto arrabbiati, l’ho rivista e secondo me abbiamo fatto i primi 60 minuti ottimi contro una squadra forte, con bellissime azioni. C’è grande rammarico, i ragazzi sono arrabbiatissimi come me e va bene così, perché capisco che ho a che fare con dei vincenti".