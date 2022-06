Inter, ko Skriniar: Acerbi torna nei pensieri di Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è apprensione in casa Inter per quanto accaduto a Milan Skriniar. Nella sfida di ieri contro il Kazakistan, valida per la seconda giornata di Nations League, il difensore slovacco è stato costretto ad abbandonare il campo dolorante. Una scivolata per fermare l’avversario che gli è costata cara. L’infortunio in un primo momento sembrava interessare il ginocchio poi in seguito ai primi accertamenti è emerso che potrebbe trattarsi di un problema muscolare. In ogni caso si attendono gli esiti degli esami strumentali ai quali sarà sottoposto nelle prossime ore, sicuramente faranno chiarezza. Non avrà pace fino ad allora il club nerazzurro che teme di poter perdere il difensore, per questo motivo potrebbe essere spinto a guardarsi intorno e tra i possibili sostituti Francesco Acerbi potrebbe fare al caso loro.