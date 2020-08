Inter, la società avvisa i tifosi: "Evitare assembramenti, viviamo questa serata al meglio"

Mancano poche ora all'attesa finale di Europa League che vedrà l'Inter di Conte sfidare il Siviglia. Il match si giocherà come noto in Germania ma i tifosi interisti saranno di certo tutti davanti alla televisione per vedere la gara non potendo per ovvi motivi seguire la squadra. Per questo la società neroazzurra ha diramato un comunicato tramite il suo sito ufficiale per avvisare i supporters di evitare assembramenti o situazioni pericolose in questo particolare periodo storico: "FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza dell’evento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questa serata speciale".

