Inter - Lazio / Il film della vigilia: a Formello fra tifosi e conferenza Inzaghi - VIDEO

Una vigilia di emozioni in quel di Formello. I tifosi della Lazio non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra in vista della trasferta di Milano. La sfida con l'Inter è dietro l'angolo e nel quartier generale è stata la volta della conferenza stampa di Simone Inzaghi. In sette minuti di video tutto il "film" della giornata. Un sabato che scalda il cuore nonostante il freddo "siberiano" che, meteorologicamente parlando, ha avvolto l'Italia e l'Europa. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI FORMELLO O SCORRI A FINE ARTICOLO