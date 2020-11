Inter, Marotta: "Rapporto con gli arbitri? Serve un interlocutore politico"

Il rapporto tra arbitri e club è in questi giorni al centro del dibattito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'amministratore delegato dell'Inter Marotta è tornato sull'argomento: "Serve un chiarimento ufficiale magari presso la Lega Serie A, come un interlocutore politico. Un ruolo come hanno in Premier con un gruppo esterno a cui i club si rivolgono per chiedere chiarimenti sulle decisioni arbitrali. Oltre alla didattica per chi scende in campo, serve un interlocuzione politica, un dialogo nella massima trasparenza con i dirigenti. Non vogliamo dare le pagelle agli arbitri, ma un interlocutore. Rocchi potrebbe avere un confronto fisso con la Lega. Oppure potremmo creare una figura autorevole che il lunedì si confronti con lui presentandogli le istanze dei singoli club. Una persona che venga scelta dal presidente di Lega e dall'ad e poi proposto all'assemblea".