Inter, Marotta sul mercato: "Siamo alla ricerca di un attaccante, faremo la scelta migliore"

L'Inter deve completare il mercato con l'arrivo di un attaccante, come confermato anche da Beppe Marotta prima del match di oggi contro il Genoa. Correa è sempre un nome caldo per i nerazzurri, soprattutto dopo la tribuna del Tucu per la gara contro l'Empoli. “Siamo alla ricerca di un altro attaccante, compatibilmente con quello che il mercato offre e le risorse economiche a disposizione ma siamo sicuri che faremo la scelta migliore" - le parole del dirigente nerazzurro apparse sul sito del club - "Voglio essere ancora una volta ottimista per tranquillizzare i tifosi: nella lotta allo scudetto rappresenteremo un’insidia notevole e daremo il meglio di noi perché solo così riusciremo a dare soddisfazioni a loro e toglierle”.