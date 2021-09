Inter, Milito: "Inzaghi mi piace molto per quanto fatto alla Lazio"

Nel giorno di Inter - Real Madrid, gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League, Diego Milito ha rilasciato un'intervista in cui analizza la sfida. In particolare, l'ex bomber nerazzurro protagonista del Triplete del 2010, si è concentrato sulla figura dei due allenatori, Inzaghi e Ancelotti. Di seguito le parole dell'argentino riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Ancelotti trasmette calma e serenità. Se dove va vince, vorrà pur dire qualcosa. Inzaghi mi piace molto per quanto fatto alla Lazio e per questo inizio interista: vuole fare il suo gioco con calciatori simili al passato. Anche in lui vedo la caratteristica principale di Ancelotti, la capacità di gestione".