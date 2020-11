Inter, nuovo calciatore positivo al Covid-19: il comunicato del club

Nuovo positivo per l'Inter, si tratta di Daniele Padelli. Il club nerazzurro ha riscontrato la positività dopo l'ultimo giro di tamponi prima della partita contro l'Atalanta. Di seguito il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

