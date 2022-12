Inter, svolta epocale per i tifosi della Curva Nord: cosa cambia da gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambiamento storico per la Curva Nord dell'Inter. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", a partire dal match con il Napoli in programma allo stadio Giuseppe Meazza il prossimo 4 gennaio, nel settore caldo del tifo interista non si vedranno più gli striscioni dei gruppi ultras storici. Dunque niente più Boys, il gruppo più antico, la cui fondazione risale al 1969. Stesso discorso per Ultras, Viking e Irriducibili. Si riuniranno tutti sotto un unico striscione lungo ben 110 metri. Su ci sarà scritto "Curva Nord Milano 1969".