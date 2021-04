Inter, Vecino rivela il suo idolo: è un ex centrocampista della Lazio

Matias Vecino, centrocampista dell'Inter rientrato a disposizione dopo tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, ha rilasciato una lunga intervista nel match program nerazzurro prima della gara con il Cagliari. L'uruguaiano ha rivelato che il suo idolo da bambino era un ex giocatore della Lazio: "Il mio idolo è Veron, mi è sempre piaciuto. È stato un riferimento per me. Diventare come lui non è per nulla semplice, ma io l’ho sempre ammirato per la sua qualità e la sua professionalità. La prima maglia che ho comprato invece è stata quella di David Beckham, quando avevo circa 7-8 anni mia mamma mi ha preso la numero 7 del Manchester United".