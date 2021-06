Inter, Zhang: "Superlega? Dobbiamo collaborare con Fifa e Uefa"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang, in un programma televisivo cinese, è tornato a parlare della Superlega: "L'iniziativa potrà essere riproposta in futuro? Penso che questa serie di eventi ci abbia ispirato, dobbiamo collaborare con la Fifa e con la Uefa per migliorare la qualità del gioco. L'epidemia ci ha spinti a vedere la necessità di cambiamento. Non importa quale metodo venga utilizzato, quello che dobbiamo sapere è che è necessario capire il mercato, capire la situazione una volta cessata la pandemia, cambiare il sistema di calcio e migliorare il sistema di calcio".