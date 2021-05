Inzaghi all'Inter, Marani: "Non ho dubbi sulle sue qualità, ma..."

L'Inter ha scelto Simone Inzaghi per sostiutire Antonio Conte sulla propria panchina. Sarà una sfida ostica per l'ex allenatore della Lazio, come confermato anche da Matteo Marani che comunque lo considera la migliore scelta per i nerazzurri. Queste le sue parole dagli studi di Sky: “Perso Allegri, su cui l’Inter è stata battuta dalla Juventus, lo scenario migliore in Italia era Simone Inzaghi. L’eredità è alta, è chiaro. A livello di appeal, all’inizio lo pagherà: devi sostituire Conte all’Inter. Simone Inzaghi si è dimostrato un bravo allenatore, ha qualità indubbie e l’anno scorso poteva addirittura vincere il campionato a un certo punto. Non ho dubbi sulle sue qualità, ma la sensazione è che all’Inter si debba fare sempre qualcosa di più che allenare, è un ambiente molto esposto. Dovrà fare i conti con la realtà, c’è un ridimensionamento che non riguarderà solo l’Inter”.