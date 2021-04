Isola dei Famosi, una naufraga accusa Gascoigne: "Mi ha fatto la pipì vicino"

ISOLA GASCOIGNE - Un singolare episodio scuote la decima puntata dell'Isola dei Famosi. Nello scontro tra vecchi e nuovi naufraghi, Valentina Persia e Fariba Tehrani non trovano un punto d'incontro. La comica ha raccontato un aneddoto sulla collega con protagonista involontario Paul Gascoigne. Secondo quanto riportato dall'iraniana alla Persia e a Roberto Ciufoli, l'ex calciatore avrebbe fatto pipì vicino alla mamma di Giulia Salemi. Un episodio smentito dall'ex Lazio e che ha convinto ancora di più il gruppo che Fariba non sia così sincera come si professa. L'ex centrocampista, famoso per i suoi eccessi, si è detto totalmente ignaro e che la compagna di avventura abbia proprio frainteso qualcosa ancora poco chiaro.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'ISOLA DI PAUL GASCOIGNE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.

Pubblicato il 19/04