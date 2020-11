Italia, al via la raccolta fondi a favore delle famiglie più fragili - FOTO

Nei momenti più duri (quello che sta vivendo ora con le tante assenze ne è un'esempio) la Nazionale italiana ha sempre dimostrato la sua forza. In questo momento in cui tutto il paese è in difficoltà, ha deciso di scendere il campo con un aiuto concreto. Sui propri canali social, la FIGC ha lanciato la raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana e di Banco Alimentare per non lasciare da sole le famiglie più fragili. Attraverso il link nel post pubblicato sarà possibile effettuare la donazione. Anche le Federazioni di Portogallo e Israele sostengono la causa.