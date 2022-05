Italia-Argentina, i 23 convocati di Mancini: un altro biancoceleste fuori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Scendono da 30 a 23 i convocati di Roberto Mancini per la Finalissima contro l'Argentina in programma mercoledì alle 20:45 nella splendida cornice di Wembley. Il ct della Nazionale ha tagliato altri 7 calciatori che assisteranno al big match dalla tribuna dell'impianto sportivo inglese. Tra gli esclusi c'è anche Lazzari della Lazio. Con lui Pellegrini, Gollini, Gnonto, Tonali, Frattesi e Sirigu. Ci sarà Acerbi che però dovrebbe accomodarsi in panchina. Zaccagni, invece, non è partito con il gruppo.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Emerson Palmieri (Lione), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).