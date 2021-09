Italia - Argentina in onore di Maradona, Uefa e Conmebol al lavoro: i dettagli

L'ufficialità della sfida tra Italia e Argentina, campioni d'Europa contro campioni del Sudamerica, è arrivata. La Uefa e la Conmebol sono ora al lavoro per organizzare un evento che catalizzerà l'attenzione di tutto il mondo calcistico. Secondo quanto riportato la rassegna stampa di Radiosei la prima città candidata a ospitare l'evento è Napoli, dove da quasi un anno è stato dedicato lo stadio a Diego Armando Maradona, a cui verrà dedicata la partita (che molto probabilmente verrà ribattezzata 'Supercoppa Maradona'). La scelta però non è scontata perché l'organizzazione fa gola a tutti: la Uefa potrebbe assegnarla a Londra o Baku, oppure a eventuali altre grandi città candidate. Per quanto riguarda la data è probabile una sistemazione nel mese di giugno 2022, anche se il fitto calendario non aiuta.

