Italia, Barella: "Quando indossi questa maglia non esiste la stanchezza, giochi lo stesso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco meno di 24 ore al match tra Italia e Ungheria in programma nella serata di martedì 7 giugno. A presentare la gara, oltre al ct Mancini, anche Nicolò Barella che ha lanciato una chiara frecciatina a chi in queste settimane ha lascito la Nazionale: "Non sono tra quelli a cui il mister ha dato il permesso di andare a casa e poi quando indossi questa maglia tutto passa in secondo piano, anche se c'è stanchezza vieni a giocare lo stesso".

Insomma un riferimento tutt'altro che casuale viste le polemiche che si sono scatenate in questi giorni...