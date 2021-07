Italia - Belgio, dedica speciale dei tifosi per Immobile: "Sei meglio della mia morosa" - VIDEO

Conto alla rovescia iniziato. Poco meno di tre ore e Italia e Belgio scenderanno in campo all'Allianz Arena di Monaco per giocarsi fino all'ultimo secondo l'accesso alla semifinale di Euro 2020. Saranno circa 10.000 gli italiani presenti allo stadio ma in generale sono tantissimi i nostri connazionali che abitano in terra tedesca. In giro per la città di Monaco soprattutto oggi si incontrano gruppi di tifosi con maglie, bandiere, parrucche tricolore e tra i tanti c'è anche qualcuno che ha scritto una dedica speciale per Ciro Immobile e spera che questa sera l'attaccante possa leggerla. Un doppio cartello, da un lato si legge "Ciro pagaci le birre", "Speriamo ci paghi tante birre in base al numero di gol che segna" dice il ragazzo che poi fa vedere l'altro lato. Una vera e porpria dedica d'amore: "Ciro meglio della mia morosa". Insomma se non è amore questo!

