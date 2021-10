Italia - Belgio, Donnarumma capitano: è il più giovane dal 1965

Prima i fischi di San Siro, oggi gli applausi in Italia - Belgio allo Stadium. Gianluigi Donnarumma ha messo alle spalle la serata di Milano e nella finale per il terzo posto della Nations League per la prima volta ha indossato la fascia da capitano. A 22 anni, 7 mesi e 15 giorni diventa il più giovane della Nazionale dal 1965, quando la indossò Gianni Rivera contro la Polonia a 21 anni e 8 mesi. Il più giovane capitano della storia azzurra rimane Bruno Nicolé, che indossò la fascia una sola volta a 21 anni e 61 giorni in Italia-Irlanda del Nord del 25 aprile 1961.

