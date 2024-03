Italia, Bellanova: "Abbiamo giocato per i tifosi. Sogno l'Europeo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di RaiSport, Raoul Bellanova ha analizzato la gara vinta dall'Italia a New York contro l'Ecuador per 2-0. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida: "Sono contento per l'esordio, per la prestazione e soprattutto per la vittoria. Penso che ci siamo meritati la vittoria. Non esistono amichevoli quando giochi per la Nazionale, l'obiettivo è sempre quello di vincere tutte le partite. Tutti i tifosi qui in America ci hanno supportato, abbiamo giocato per loro e per il nostro paese. Io spero sempre di ricevere la convocazione agli Europei, è un sogno come ce l'hanno tutti. Darò il massimo con il Torino e poi vediamo. Il cambio? Ho sentito un leggero fastidio al pube, con il dottore abbiamo deciso di non rischiare".