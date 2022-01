Italia, Bezzi: “Immobile? Non si discute. E su Luiz Felipe…”

Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano, da oggi fino al 28 saranno a disposizione del mister Roberto Mancini per uno stage. La scelta dei convocati è oggetto di dibattiti in questi giorni, in merito ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Gianni Bezzi che ha commentato così il ritorno di Balotelli: “È l’argomento di queste ore, so per certo che in questi ultimi tre anni mentre era fuori Mancini non lo ha mai dimenticato e tenuto nel cassetto, senza chiudergli le porte della Nazionale. So per certo che è un allenatore per vedere una Nazionale secondo il suo progetto avrebbe bisogno di un attaccante come lui, fisico e che crea reparto da solo in area di rigore. Non si può discutere Ciro Immobile che è un attaccante straordinario dimostrandolo nella sua carriera. Però non riesce ad esprimersi e fa fatica fuori dalla Serie A. Non è una soluzione sicura, ma Mancini ci prova per vedere come va”

Altro argomento affrontato dal giornalista è stata la convocazione dei brasiliani Joao Pedro e Luiz Felipe, in merito al biancoceleste ha dichiarato: “Luiz Felipe in passato aveva tentennato in quale nazionale andare, ma siamo carenti in attacco in Italia ed è colpa del nostro modo di far crescere nei nostri vivai i calciatori. Il punto debole è anche la difesa perché puntiamo ancora su Bonucci e Chiellini: Luiz Felipe è seguito da club importanti della nostra Serie A ed è un valore aggiunto nella difesa della Lazio quindi è un passo obbligato per Mancini che non ha tante altre scelte”

