Italia, domani inizia Euro 2020: Immobile guida l'attacco contro la Turchia

Ci siamo, è la vigilia di Euro 2020. Domani l'Italia di Roberto Mancini inaugurerà il torneo allo stadio Olimpico contro la Turchia. Dopo un ottimo percorso di avvicinamento c'è grande entusiasmo e curiosità di vedere gli azzurri in campo. Il ct punterà sul solito 4-3-3 ma, almeno per il primo match, dovrà fare a meno di Verratti a centrocampo. Pronto Locatelli a sostituirlo, completando il terzetto mediano con Jorginho e Barella. In difesa tutta l'esperienza di Bonucci e Chiellini mentre Ciro Immobile guiderà l'attacco supportato da Insigne e Berardi ai suoi lati. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

TURCHIA (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

